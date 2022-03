Club inglesi su Osimhen, il Napoli avrebbe già scelto il sostituto

Victor Osimhen continua ad essere corteggiato da qualche club inglese ed il Napoli sembra aver messo gli occhi su un eventuale sostituto.

Recentemente sono giunte voci circa un interesse per Victor Osimhen da parte di qualche club di Premier League. Oggi la conferma arriva anche da Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato. Pedullà riporta tale notizia sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Egli afferma anche che il Napoli si sta guardando intorno per scegliere un eventuale sostituto dell’attaccante nigeriano.

Dal quotidiano si legge:

“Napoli-Milan ieri sera ha messo in palio un pezzo di scudetto, ma ha anche una discreta vista sul mercato che sarà. Ci sarebbe un comune denominatore: a entrambi i club piace Gianluca Scamacca e possiamo capire perché. Il Napoli vorrebbe cautelarsi, a maggior ragione se arrivasse una proposta irrinunciabile per il centravanti nigeriano Victor Osimhen. C’è già stato qualche sondaggio inglese per il nigeriano, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo ritiene cedibile soltanto per una proposta da 80 milioni di euro in su. Schermaglie per ora, semplici sondaggi, comunque sufficienti per una richiesta di informazioni al Sassuolo.”

