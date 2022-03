Napoli, report allenamento: domani giornata di riposo

La SSC Napoli pubblica il report dell’allenamento odierno della squadra.

Dopo la sconfitta contro il Milan il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti. Come riporta la SSC Napoli sui suoi canali social, i giocatori che ieri sono scesi in campo hanno svolto un lavoro di scarico. Così non è stato per gli altri, che hanno svolto anche un partita di allenamento con i ragazzi della Primavera.

La SSC Napoli informa inoltre che domani il consueto allenamento non ci sarà: in campo si tornerà dunque mercoledì, mentre martedì la squadra potrà riposare.

