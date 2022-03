Pedullà: “Non solo Insigne, ecco chi saluterà il Napoli a fine stagione”

Secondo Alfredo Pedullà, Lorenzo Insigne non sarà l’unico giocatore certo a dire addio al Napoli a fine stagione.

Alfredo Pedullà ha riportato una notizia relativa al Napoli di Aurelio De Laurentiis sulla Gazzetta dello Sport. Quest’ultima riguarda il calciomercato, in particolare i giocatori che a fine stagione lasceranno il club partenopeo. Oltre alla certezza dell’addio di Lorenzo Insigne, Pedullà cita altri tre giocatori.

“Il Napoli saluterà Malcuit, Ghoulam e probabilmente Ospina, tutti in scadenza: l’eventuale non rinnovo del portiere colombiano è una condizione imprescindibile per il prolungamento di Meret che metterà una nuova firma sul contratto soltanto se sarà sicuro di non avere un rivale così temibile. Il futuro di Mertens è un punto di domanda, se ne riparlerà tra qualche mese.”

