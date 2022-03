Calciomercato: Udogie nel mirino del Napoli, è sfida con altri due club

Nicolò Schira parla di un interesse da parte del Napoli per Destiny Udogie.

L’esperto di calciomercato e giornalista Nicolò Schira ha riportato come di consueto una notizia relativa al calciomercato del Napoli. Come riporta sul suo account social, il club partenopeo sarebbe interessato al difensore dell’Udinese Destiny Udogie. Tuttavia la Società partenopea non sarebbe l’unica ad aver notato il difensore: anche Juventus ed Atalanta avrebbero messo gli occhi su di lui.

Ecco quanto dichiara Nicolò Schira:

Club inglesi su Osimhen, il Napoli avrebbe già scelto il sostituto

