La Gazzetta dello Sport – Pronto il rinnovo di Juan Jesus, firmerà per un altro anno. Attesi altri due annunci.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata sui rinnovi in corso. Il Napoli ha deciso, Juan Jesus rimarrà in azzurro e firmerà un nuovo contratto in scadenza nel 2024, con opzione di rinnovo per un altro anno ancora. Per quanto riguarda, invece, i prolungamenti di Rrahmani e Di Lorenzo, ci vorrà un po’ più di tempo. In modo particolare per quello del capitano, considerando che sarà un contratto a “vita”, e servirà per riconoscere il suo attaccamento alla maglia e alla città.

