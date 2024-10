Allenamento Lecce, il report in vista del Napoli

US Lecce ha reso noto quanto accaduto oggi in allenamento in vista della sfida di campionato contro il Napoli.

Napoli e Lecce si sfideranno sabato 26 ottobre allo Stadio Diego Armando Maradona. In vista del suddetto match di campionato entrambi i club stanno effettuando sedute di allenamento quotidiano. Questa mattina i salentini si sono allenati presso l’Acaya Golf Resort & SPA e la Società ha riportato nel dettaglio quanto è accaduto. Ben cinque giocatori hanno svolto un allenamento personalizzato, mentre Berisha era assente. Inoltre il club dovrà fare a meno della presenza di Antonino Gallo per il match contro gli azzurri in quanto è stato espulso nello scorso match contro la Fiorentina.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club salentino:

“Squadra impegnata questa mattina in una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara con il Napoli, nella quale mister Gotti dovrà fare a meno di Gallo, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Assente Bonifazi, hanno svolto un lavoro personalizzato Berisha, Burnete, Guilbert, Hasa e Marchwiński.

Domani la squadra sosterrà un allenamento al mattino, sempre ad Acaya.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Juventus, Perin rinnova fino al 2027

UFFICIALE – Napoli-Lecce affidata a Tremolada

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”