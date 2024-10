Gudmundsson out per diverse gare: la nota della Fiorentina

L’attaccante della Fiorentina Albert Gundmundsson sarà costretto a saltare diverse partite a causa di un infortunio.

Brutte notizie in casa Fiorentina: Albert Gundmundsson sarà costretto a fermarsi per un tempo non ancora stabilito. Il giocatore si è infortunato durante la scorsa gara contro il Lecce, di conseguenza questa mattina ha effettuato i dovuti esami. Il risultato è stato il seguente: lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Albert Gundmudsson ha già iniziato un percorso di riabilitazione.

Di seguito la nota del club viola in merito:

“ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti radiologici per valutare l’entità dell’infortunio occorso durante la gara con il Lecce di domenica 20 ottobre.

Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito dallo staff sanitario viola.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allenamento Lecce, il report in vista del Napoli

UFFICIALE – Juventus, Perin rinnova fino al 2027

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”