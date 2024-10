Il Mattino – Meret, giorni importanti per il rinnovo: lunedì l’incontro fra le parti

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Alex Meret. Il portiere è pronto per prolungare il suo contratto con il Napoli, ma serve ancora trovare l’accordo fra società ed entourage del giocatore. Lunedì è previsto un incontro tra Pastorello e il ds azzurro Giovanni Manna.

Al momento le parti sono distanti, il portiere guadagna 3,7 milioni di euro, e spinge per un ritocco a salire, con annesso rinnovo fino al 2028. ADL, invece, non vuole perdere Meret a parametro zero, ma solo prolungare il contratto senza aumenti di stipendio. Lunedì, l’incontro fra le parti, sarà l’occasione per cercare di trovare un punto d’incontro.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

