Corriere dello Sport – Lukaku ancora titolare contro il Lecce: è intoccabile per Conte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’importanza di Romelu Lukaku per Conte. Il giocatore, partirà ancora dal primo minuto contro il Lecce. Non è bastata una prestazione sotto la media, a cancellare il percorso del giocatore. Il tecnico preferisce insistere in vista del ritorno a San Siro, per cercare di trovare la giusta condizione fisica, tanto ricercata. Per un attaccante è così, serve molto poco, giusto un attimo per invertire la tendenza.

