Corriere dello Sport – Conte può cambiare con il Lecce: pensa a Neres e Ngonge titolari

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla prossima gara fra Napoli e Lecce. Possibile che Conte possa pensare a un turnover, per quanto riguarda il prossimo match di campionato: “Romelu e i suoi fratelli di sinistro. Nuovi di zecca. Almeno per quel che riguarda un tridente, sia chiaro: Lukaku al centro e con lui Cyril Ngonge e David Neres. Tre mancini. Un belga come Rom e un brasiliano di San Paolo: Antonio Conte riflette seriamente sull’ipotesi di servire un attacco completamente inedito – e completamente mancino – in occasione della partita in programma sabato alle 15 al Maradona contro il Lecce”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Gudmundsson out per diverse gare: la nota della Fiorentina

Allenamento Lecce, il report in vista del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”