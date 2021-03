Napoli, Bakayoko non si è allenato con la squadra per indisposizione

Il centrocampista del Napoli Tiemoué Bakayoko non ha preso parte all’allenamento odierno a Castel Volturno.

Brutte notizie in casa Napoli: il centrocampista Tiemoué Bakayoko non ha preso parte alla seduta odierna di allenamento con il resto dei compagni di squadra. L’ivoriano è stato costretto a fermarsi per indisposizione. A rendere nota la notizia è proprio la SSC Napoli, che come di consueto ha pubblicato il report dell’allenamento degli azzurri.

https://twitter.com/sscnapoli/status/1368178978649997325?s=20

