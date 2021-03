Napoli, rinnovo Insigne: l’attaccante vuole solo la maglia azzurra

L’edizione odierna de Il Mattino si concentra sul rinnovo di Lorenzo Insigne con la SSC Napoli.

Mancano precisamente un anno e tre mesi alla scadenza del contratto del Capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Il quotidiano Il Mattino si è soffermato sul suo rinnovo, affermando che l’attaccante azzurro sarà il primo giocatore ad estendere il suo contratto con la squadra. Inoltre, viene riportato anche qualche dettaglio sulle cifre dell’affare.

Ecco quanto si legge:

“Sarà difficile per il Napoli riuscire a replicare le condizioni contrattuali di oggi (guadagna circa 4,5 milioni l’anno) soprattutto perché la pandemia ha stravolto i piani economici di tutti. Il Napoli ha pianificato che (Champions o non Champions) dovrà tagliare il monte almeno almeno del 25 per cento (al momento sfiora i 110 milioni di euro). Tradotto: i prossimi rinnovi non saranno semplici e il primo importante è proprio quello di Insigne. Forse dovrà rinunciare a qualcosa, ma è una questione economica che è troppo prematura e che riguarda il Napoli e il suo agente Pisacane.”

