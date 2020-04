Koulibaly, gesto da vero campione. Inviati aiuti al Senegal

Il difensore azzurro e la solidarietà

Kalidou Koulibaly non è nuovo a gesti di solidarietà, e come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport insieme al suo compagno di nazionale Keita, ex Lazio, ha compiuto l’ennesimo gesto da vero campione. Infatti il difensore azzurro ha inviato al suo Paese d’origine, il Senegal, aiuti economici e sanitari in quanto anche in Africa la pandemia si sta facendo largo con l’Egitto che al momento è la Nazione più colpita. Koulibaly è da sempre impegnato nel sociale, offrendo il suo aiuto anche economico a tante associazione del territorio e molto spesso recandosi nelle corsie degli ospedali pediatrici della città per regalare sorrisi ai piccoli pazienti ricoverati.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Siamo alle solite, prima l’attacco al meridione e poi le scuse [FOTO]

Caos multe, gli azzurri pronti a pagare e ridursi gli stipendi

CONTENUTI EXTRA

Alba Parietti piange la morte di un amico per Coronavirus: “Deceduto in solitudine, senza carezze”