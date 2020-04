Cellino pres. Brescia: “Se si riprenderà a giocare non schiererò la squadra!”

Cellino presidente del Brescia ha dichiarato che nel caso si riprenderà a giocare lui non schiererà la squadra, non ha paura di retrocedere.

Cellino presidente del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla ripresa del campionato

Notizie Serie A, Cellino presidente del Brescia ha rilasciato un’intervista al Giornale di Brescia, riguardo la ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole:

“Ribadisco che se si riprenderà a giocare io non schiererò la squadra. Non è una provocazione: mi diano i punti di penalizzazione che vogliono, mi assumo tutte le responsabilità del caso. Sto vedendo troppo egoismo e troppe persone che cercano di approfittare di questa situazione. Lotito vuol tornare a giocare? Raglio d’asino non giunge in Paradiso, si dice: io ascolto solo chi è degno di essere ascoltato. Tra l’altro non so nemmeno se rappresenti la Lazio visto che del club è solo presidente del comitato di gestione”

Su Gravina: “Il presidente della Figc vada meno in tv e controlli meglio i conti delle società. E venga a fare un giro a Brescia, poi parliamo di tutto. Io non voglio vantaggi e non ho paura di retrocedere perché non fallisco e perché la serie A ce la riprenderemo. Le posizioni prudenti di Fifa e Coni sul fatto di tornare a giocare dicono che il mio punto di vista è quello corretto”.

