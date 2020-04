Serie A, la ripresa a fine Maggio. Contatti continui tra FIGC e Governo

Allenamenti solo dopo i test medici

Secondo quanti riportato dal Corriere dello Sport, la Serie A sarebbe pronta a ripartire il 31 Maggio. Se l’evoluzione dell’ emergenza sanitaria avrà una flessione, sarà quella la data utile per la ripresa del campionato anche se si spera che si possa adirittura riprendere per metà Maggio. Da una decina di giorni i vertici della FIGC sono in continuo contatto con il ministro Spadafora, per far ottenere ai club una deroga che possa permettere di effettuare nuovi test medici ai propri tesserati nelle rispettive sedi. Se verrà concessa, i club potrebbero convocare tutti i calciatori e iniziare gli allenamenti verso la fine di Aprile e prepararsi a giocare quel che resta della stagione. Quindi la Serie A potrebbe vedr ripartire il campionato, nella totale sicurezza di tutti gli addetti ai lavori.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Laurentis fa gli auguri ai tifosi:”Battaglia difficile ma ne usciremo”

Farfan: “Non giochino con i miei soldi. Fogli in russo? Mi fanno schifo!”

CONTENUTI EXTRA

Paola Di Benedetto e Adriana Volpe e l’uso del phon al GfVip: “Usato per i problemi intestinali”