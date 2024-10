UFFICIALE – Napoli-Lecce affidata a Tremolada

La sfida di campionato tra Napoli e Lecce sarà affidata all’arbitro Paride Tremolada della sezione di Monza.

È stato deciso il Direttore di gara che arbitrerà il match tra Napoli e Lecce: si tratta di Paride Tremolada della sezione di Monza. La SSC Napoli ha reso nota la decisione dell’AIA attraverso i propri canali social.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club:

“Paride Tremolada della sezione di Monza dirigerà Napoli-Lecce; i suoi assistenti saranno Tolfo e Trinchieri, Sacchi quarto uomo. Al Var ci sarà Meraviglia, Avar affidato a Abisso.

Direzione di gara numero 7 per Paride Tremolada in Serie A, la quarta in questo campionato.

Un solo precedente per il Napoli con Paride Tremolada a dirigere la sfida in Serie A: lo scorso 31 agosto, nella vittoria per 2-1 in casa contro il Parma.

Anche il Lecce conta un solo precedente con Paride Tremolada a dirigere la gara in Serie A: pareggio per 1-1 sul campo dell’Udinese, il 23 ottobre 2023.”

