Napoli-Monza, Osimhen: “Grande prestazione, ce la giochiamo con chiunque”

Victor Osimhen commenta la vittoria dei suoi tra le mura del Maradona

Un Napoli straripante cala il poker contro il Monza. Sul tabellino dei marcatori ci vanno Kvaratskhelia con una doppietta, Victor Osimhen e Kim Min-Jae. L’attaccante numero 9 azzurro ha commentato la gara ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

“Un’ottima performance, sono fiero di questa squadra, dal primo all’ultimo minuto abbiamo dominato! Kvara? Siamo felici per lui, è già importante per noi e mi aspetto che continui così, può dare tanto alla squadra. Io infelice per la sostituzione? No, era semplicemente per motivare la squadra a dare il massimo anche dopo il mio cambio. I nostri obiettivi? Come dice il mister prendiamo ogni partita come una realtà a se, puntiamo sempre al meglio possibile, come gruppo siamo pronti per affrontare tutto e tutti“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, infortunio di Demme è più serio del previsto

UFFICIALE – Napoli-Monza, l’invito ai tifosi azzurri

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il caso del video di minacce e insulti tra esponenti del Pd