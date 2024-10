la Repubblica – Atalanta e Milan su Raspadori: ci pensano già per gennaio

Giacomo Raspadori è uno dei giocatori più ambiti in Serie A, per quanto riguarda il mercato di gennaio. Su di lui ancora l’Atalanta, ma spunta anche l’interesse del Milan: “Non c’è solo l’Atalanta però: nelle ultime settimane anche il Milan ha preso informazioni sul calciatore. I rossoneri sono alla ricerca di una seconda punta, capace di giocare al fianco di Alvaro Morata. La valutazione resta alta: il Napoli vorrebbe trattenere – almeno fino a giugno – Raspadori: Conte infatti vorrebbe bloccare tutto il gruppo squadra fino al termine della stagione. Il club campano lascerebbe partire il 24enne jolly offensivo solo davanti a un’offerta di 30 milioni di euro”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caressa: “Gioco lento e intricato, nessuno spettacolo: la Serie A annoia”

Varriale: “Neres e Kvaratskhelia fanno sognare tutti i tifosi del mondo, ma serve equilibrio”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”