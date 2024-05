Di Lorenzo-Napoli: una storia d’amore destinata a continuare

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo non sarebbe in discussione: il Capitano del Napoli continuerà il suo percorso in azzurro.

È da qualche giorno che sta circolando la notizia di un eventuale addio di Giovanni Di Lorenzo al Napoli. Quest’ultima ha certamente mandato in allerta i tifosi del club azzurro, che hanno sempre considerato il terzino uno dei pilastri indiscutibili della squadra. Qualche ora fa però, tali voci sono state messe a tacere.

L’amore di Giovanni Di Lorenzo verso Napoli

Giovanni Di Lorenzo comincia il suo percorso calcistico da giovanissimo. Nonostante il debutto in Serie D avviene quando aveva solo 15 anni, il terzino arriverà in Serie A soltanto nel 2018, quando arriverà la promozione con l’Empoli. Con il club toscano disputerà solo una stagione nella massima serie calcistica. Nel 2019 viene infatti acquistato dal Napoli ed è qui che pian piano debutta anche nelle competizioni europee. Il Napoli dà a Giovanni Di Lorenzo l’opportunità di crescere sempre di più. Al contempo il giocatore h sempre dimostrato la propria volontà di dare tutto sé stesso alla squadra. L’amore non solo per il club bensì anche per la città è sempre stato profondo tant’è che il terzino classe 1993 ha più volte affermato di voler concludere la sua carriera in azzurro. Non a caso nel 2022, anno dell’addio al Napoli di Lorenzo Insigne, sarà lui ad indossare la fascia di Capitano. In una sua recente intervista avvenuta nel corso di uno spot per “Pasta Garofalo”, uno degli sponsor del club, ha proprio confermato ciò. Di Lorenzo afferma di essere innamorato del capoluogo partenopeo, ma anche dei tifosi.

Le parole dell’agente e la smentita del club

Colui che ha parlato per primo di tale argomento è stato Mario Giuffredi, agente del terzino e Capitano azzurro. Nel corso di un’intervista ai microfoni di “TV Play” ha comunicato che proprio il diretto interessato avrebbe espresso esplicitamente la propria volontà di andar via. Al contempo si è iniziato a sperare che l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurro avrebbe potuto fargli cambiare idea. Maro Giuffredi però avrebbe rilasciato ulteriori dichiarazioni, questa volta in occasione della presentazione del trofeo AEG. Quest’ultimo ha affermato che la volontà di Di Lorenzo non sarebbe cambiata neanche con l’arrivo del tecnico. Qualche ora fa però è arrivato un comunicato direttamente dalla SSC Napoli, che ha smentito tutte le notizie precedenti.

“Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione.”

Da quanto si evince dunque la stori d’amore tra Di Lorenzo ed il Napoli, iniziata ormai cinque stagioni fa, sarebbe destinata a continuare ancora per molto.

