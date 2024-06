Corriere dello Sport – Kvaratskhelia sceglie il Napoli, sì a Conte e Manna

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli. Il giocatore si sarebbe messo a disposizione della società per il rinnovo: “Kvaratskhelia non è in vendita, è un pilastro del futuro, è uno degli incedibili di Conte. Ed è proprio la prospettiva di lavorare con lui che ha indotto Khvicha a dare assoluta disponibilità a proseguire con rinnovato entusiasmo la propria esperienza napoletana.

Il grande tessitore della questione-allenatore, ha parallelamente riaperto il binario della comunicazione con il suo agente Mamuka Jugeli: i colloqui per il rinnovo sono ripartiti con un incontro andato in scena in questi giorni a Milano. Il Napoli di Conte ripartirà da Kvaratskhelia e lui, il ragazzo fantasia e a volte magia, dovrà farlo con lui. Il nuovo allenatore; e anzi vuole farlo: la prospettiva di lavorare con un maestro del calcio e della mentalità vincente vale una svolta per la sua carriera. Soltanto un’offerta shock, una proposta indecente da 150 milioni o anche di più potrebbe indurre a valutare – solo valutare – la sua posizione, ma il concetto dell’incedibilità è soltanto rafforzato. In attesa di giocare l’Europeo, Kvara ha già abbracciato Conte. Idealmente. Però l’ha fatto”.

