Conte-Napoli, tutto pronto: nel mirino anche Buongiorno

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul prossimo annuncio in casa Napoli, ovvero quello di Antonio Conte. L’ex Inter è pronto per la sua nuova avventura azzurra e ha già presentato diverse richieste per rinforzare la rosa. Manna è già al lavoro per mettere a segno il prossimo obiettivo in difesa, ovvero Alessandro Buongiorno, che sarebbe solamente uno dei tre acquisti per ogni ruolo. Ci sono già stati i primi incontri con il Torino e le sensazioni sono positive, si cercherà dunque di chiudere quanto prima la trattativa.

