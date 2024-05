Giovanni Manna e gli agenti di Alex Meret si incontreranno presto per parlare del futuro dell’estremo difensore.

Il Napoli discuterà presto circa il futuro di Alex Meret. L’incontro tra il Direttore sportivo Giovanni Manna e Federico Pastorello, agente del portiere, dovrebbe avvenire infatti molto presto.

Di seguito quanto si legge sull’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno:

“Manna nei prossimi giorni dovrebbe incontrare proprio Federico Pastorello, agente di Meret per mettere a posto il contratto in scadenza a giugno 2025. Conte nei colloqui con Manna ha indicato i punti fermi da cui ripartire: Kvaratskhelia, Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo sono gli intoccabili ma non sarà facile perché per Kvara ci sono Paris Saint Germain e Barcellona mentre per il capitano si registra l’interesse dell’Inter e soprattutto della Juventus. Meret, Rrahmani, Politano e Raspadori anche sono stati inseriti nell’elenco degli uomini da confermare.”

