Juventus, contatto con l’entourage di Di Lorenzo

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb l’entourage di Giovanni Di Lorenzo avrebbe avuto un contatto con la Juventus.

L’entourage del Capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo avrebbe avuto un contatto con la Juventus. Il club bianconero sarebbe interessato al terzino azzurro, che dal suo canto avrebbe espresso la sua volontà di lasciare il Napoli nonostante Antonio Conte vorrebbe la sua permanenza.

La notizia è stata riportata dall’odierna edizione di Tuttomercatoweb:

“C’è stato un contatto, nelle scorse ore, fra la Juventus e l’entourage di Giovanni Di Lorenzo per capire quale sarà il futuro del capitano del Napoli. L’uomo mercato della Juve, Cristiano Giuntoli, ha avuto il difensore ai propri ordini in azzurro. Per questo lo conosce benissimo, anche se sulla destra – fra Cambiaso e Weah – bisognerà capire come verrà eventualmente impiegato. L’Inter ha fatto un sondaggio, ma per ora sta valutando il profilo di Wan-Bissaka dal Manchester United, in scadenza di contratto nel 2025 e valutato 12 milioni. ‘è un però. Perché Antonio Conte ha già parlato con Di Lorenzo. Un intervento che potrebbe far rientrare la crisi delle ultime settimane, quando il Napoli aveva avvertito il proprio capitano sulla propria cedibilità in caso di offerta congrua.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli chiede 20 milioni per Di Lorenzo: l’idea della Juventus

UFFICIALE – Flick è il nuovo allenatore del Barcellona

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi