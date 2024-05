Conte già al lavoro con Manna, manca solo l’annuncio del Napoli

Sarebbe ormai tutto pronto per l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: mancherebbe infatti solo la firma.

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport ed esperto di mercato, ha riportato le ultime in merito alla trattativa tra il Napoli ed Antonio Conte.

Secondo quanto si legge mancherebbe davvero solo l’ufficialità. Il tecnico starebbe già lavorando per il futuro del club con il nuovo Direttore sportivo azzurro Giovanni Manna.

Di seguito quanto ha dichiarato Di Marzio ai microfoni di Sky Sport:

“Antonio Conte si sente tecnico del Napoli, ha accettato anche una cifra un po’ più bassa. Ha capito che deve ricostruire e fare i conti col bilancio in ordine, lavora già con Manna sul mercato ed ha intenzione anche di rigenerare diversi elementi. Non so però quando arriverà il tweet, se domani, sabato o lunedì. Ma manca solo l’ufficialità per Conte al Napoli.”

