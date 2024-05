Napoli ed Inter su Bijol: ecco il prezzo fissato dall’Udinese

Secondo Tuttomercatoweb Napoli ed Inter sarebbero interessati a Jaka Bijol, che attualmente veste la maglia dell’Udinese.

Il giocatore sloveno dell’Udinese Jaka Bijol sarebbe corteggiato da Napoli ed Inter. Il club bianconero avrebbe fissato il prezzo che sarebbe intorno ai 15 milioni.

Di seguito quanto riportato da Tuttomercatoweb:

“Jaka Bijol è uno dei pezzi pregiati in casa Udinese. Su di lui non c’è solo l’Inter, che lo valuta come uno dei profili possibili a rinforzare la propria difesa, ma anche il Napoli. Gli azzurri – che sembravano a un passo da Nehuen Perez a gennaio, salvo poi far saltare la trattativa – hanno bisogno di molti profili per la propria retroguardia, con Ostigard verso l’addio e Natan che potrebbe andare via in prestito. La valutazione dell’Udinese è comunque alta, intorno ai 15 milioni di euro. In questa stagione lo sloveno ha avuto un rendimento inferiore alla sua prima annata in bianconero, quando era andato anche in gol con regolarità. 25 presenze e zero reti nel 2023-24.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

