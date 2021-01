Tiki Taka, Paolo Brosio: “Sarri? Allenatore da Napoli, non da Juventus”

Lo scrittore critica aspramente Maurizio Sarri

Paolo Brosio, giornalista, scrittore e tifoso della Juventus, ha parlato in diretta a Tiki Taka criticando Maurizio Sarri e la scelta dei bianconeri di metterlo alla guida della squadra la scorsa stagione.

Queste le sue parole:

“Sarri era un allenatore da Napoli e non da Juventus. Napoli è la sua città, non è un allenatore per la città di Torino. Era molto amato a Napoli e vista la grande rivalità con la Juventus non andava per i bianconeri per gioco, stile e mentalità. Sarri fin dall’inizio ha incontrato un’ostilità generale che si è poi tradotta nei fatti della squadra. Pirlo? E’ stato un grande giocatore della Juventus con uno stile da Juventus, ora deve dimostrare di essere un grande allenatore. In Europa ha già fatto vedere ottime cose. Pirlo potrebbe allenare al Napoli? Io lo vedo bene alla Juventus”.

