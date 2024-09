Radio Kiss Kiss Napoli – Orsi: “McTominay e Gilmour? Uno dei due diventerà titolare, il primo ha una caratura internazionale importante”

L’ex calciatore Fernando Orsi, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, per parlare della situazione in casa Napoli: “Son sempre stato un fautore di Meret, l’ho sempre difeso in maniera ferrea. lo mi incatenerei per Meret, per me è un portiere valido. Nell’anno dello scudetto doveva andare allo Spezia, poi rimase a Napoli e fu tra i protagonisti del tricolore. Tra dare ed avere Meret ha più dato, mi piace come para e come sta in porta. Mi sembra un portiere anni ’80 per come sta in porta.

McTominay e Gilmour? Uno dei due diventerà titolare, McTominay ha una caratura internazionale molto importante. L’alternanza è importante affinché i titolari non si sentissero titolari a tutti i costi. Giocare una volta a settimana aiuta a prendere decisioni con più calma. La difesa a tre giova a Meret? Nella costruzione dal basso non cambia nulla, i giocatori devono prendersi le responsabilità, poi se si va dal portiere è per necessità e non per scrollarsi di dosso le responsabilità“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bufera post Cagliari – Napoli, la giornalista Sarda: “Chiedo scusa a tutti”

Manna a Sky: “Kvara vuole rinnovare, siamo tranquilli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi