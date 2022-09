Lozano: “Mi sento bene fisicamente, vi dico perché non ho giocato”

Lozano dal ritiro del Messico, parla della sua forma fisica

Hirving Lozano ha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Messico. Il calciatore del Napoli ha raccontato anche qualcosa sulla sua forma fisica post infortunio. Di seguito le sue dichiarazioni:

Lozano:

“La verità è che mi sento bene fisicamente. Ho avuto un infortunio ed è per questo che non ho potuto giocare, penso di stare bene. Penso che ci siano molti leader nella squadra, la verità è che se vedete anche me tra questi allora ve ne sono grato. L’ho sempre detto, lo dimostrerò in campo. Ci sono sempre state critiche agli allenatori al Messico. Siamo sulla buona strada, l’allenatore conosce l’ambiente. Se ripenso alla vittoria contro la Germania nel 2018…un trionfo storico che mi ha lasciato molte emozioni. Mi viene la pelle d’oca ogni volta che guardo la partita. La sensazione di piangere”.

