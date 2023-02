Simeone, l’agente: “Al Napoli può fare ancore di più”

Alessandro Moggi, agente di Giovanni Simeone, ha rilasciato qualche dichiarazione sull’attaccante del Napoli.

Alessandro Moggi, agente dell’attaccante del Napoli Giovanni Simeone, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com. Il giocatore di origine argentina è arrivato nel club azzurro all’inizio della corrente stagione di campionato ed ha subito dimostrato amore e dedizione verso la squadra azzurra.

L’agente ha svelato che durante la scorsa estate anche la Lazio era interessato all’attaccante, tuttavia alla fine il Napoli sarebbe riuscita a concludere l’operazione nel migliore dei modi. Alessandro Moggi dichiara inoltre che Giovanni Simeone sarebbe capace di fare molto di più di quanto non abbia già dimostrato.

Di seguito le parole dell’agente:

“Anche la Lazio era su di lui, ma non c’erano le condizioni. Come in tutte le operazioni di mercato il Napoli è stato illuminante ed è riuscito a chiuderla. Io credo che Giovanni possa fare anche di più di quello che sta facendo vedere attualmente.”

