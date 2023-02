UFFICIALE – Zeman torna in panchina: allenerà il Pescara in Serie C

Zeman torna in panchina, allenerà il Pescara

Ufficiale, Zdenek Zeman torna in panchina, allenerà il Pescara in Serie C. Il Pescara si affida a Zeman per la lotta play-off e tentare la promozione in Serie B.

Oggi il tecnico dirigerà il suo primo allenamento al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo, poi sabato ci sarà la prima partita ufficiale contro la Juve Stabia in campionato.

Zeman prende il posto di Alberto Colombo, che aveva dato le sue dimissioni.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

VIDEO – Coro dei tifosi azzurri per Antognoni al Castellani, lui grida: “Forza Napoli”

FOTO – Empoli-Napoli, la lista dei convocati di Luciano Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici