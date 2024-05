La Gazzetta dello Sport – Torna il nome di Conte, Gasperini potrebbe restare a Bergamo

L’edizione odierna del quotidiano, ha evidenziato l’importanza di Gian Piero Gasperini, alla guida della panchina dell’Atalanta. Nella giornata di ieri, Percassi ha quasi convinto l’allenatore a restare, e l’insistente corteggiamento del Napoli potrebbe non andare a buon fine. Tuttavia per il Napoli i candidati non mancano, a partire da Stefano Pioli, Antonio Conte e finire con Vincenzo Italiano. Anche se, secondo le varie indiscrezioni, la candidatura dell’ex Inter e Juve sarebbe in forte risalita.

Qualora Gasperini dovesse decidere di restare a Bergamo, il primo nome sulla lista di Manna è quello di Antonio Conte. L’allenatore, a oggi, non è più un sogno proibito, nonostante la forte distanza sia a livello di ingaggio, che scelte di mercato. Ieri, però, ADL e il tecnico salentino si sono risentiti e la candidatura ha ripreso quota. In questo momento sarebbe l’unico nome che riporterebbe subito entusiasmo.

