Corriere dello Sport – Gasperini, c’è uno spiraglio per il Napoli: in giornata la decisione

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Gian Piero Gasperini. L’allenatore è affascinato dalla possibile nuova avventura al Napoli, ma nella giornata di ieri si è seduto al tavolo con Percassi, che ha provato a convincerlo. Il tecnico ha chiesto alcune garanzie per rimanere, come la conferma di Koopmeniers, acquisti si spessore e l’impegno a non cedere i big. Tuttavia, le risposte della società non sembrerebbero averlo convinto del tutto.

“Il tecnico, che ha un contratto fino al 2025 che l’Atalanta vorrebbe prolungare almeno di un anno, s’è insomma preso la notte. Hanno deciso di aggiornarsi a oggi, sì. Quando ognuno avrà riflettuto sulle reciproche esigenze e richieste, e le risposte potranno essere più certe”. Oggi è una giornata fondamentale, perché anche il Napoli ha fretta di definire il futuro in panchina, poiché qualora dovesse saltare Gasperini, andrebbe dritto su Antonio Conte, con il quale bisognerà ritoccare l’offerta economica, ma i rapporti sono molto attivi.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lecce, Baschirotto: “Andiamo a Napoli per vincere”

Sarri sul Napoli: “Tecnicamente è inferiore solo all’Inter”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi