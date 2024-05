Corriere dello Sport – Di Lorenzo vuole andare via: Atletico Madrid e Inter sullo sfondo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla richiesta di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha espresso la sua volontà di lasciare il Napoli a fine stagione: “Un confronto chiaro e diretto in cui Di Lorenzo ha espresso la volontà di lasciare Napoli al termine della stagione nonostante un contratto con scadenza 2028 e opzione fino al 2029. Una scelta ponderata e maturata al termine di alcune riflessioni strettamente personali. Una decisione legata anche alle future strategie del club, per cui non esistono incedibili. Di Lorenzo ritiene conclusa la sua esperienza napoletana, almeno oggi è così che si sente”.

Tuttavia, emerge anche che la futura guida tecnica vorrà provare a farlo ragionare, cercando di trovare un accordo per farlo restare. L’unica cosa certa, in questo momento, è che il giocatore è convinto di voler lasciare la squadra. Intanto Manna si è resto disponibile nel cercare di accontentarlo, sullo sfondo ci sono l’Inter che lo segue da tempo e Atletico Madrid. Non si esclude il subentro di altri club interessati.

