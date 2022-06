Il Mattino – ADL mette Fabian alle strette: subito rinnovo o finirà ai margini.

Fabian Ruiz andrà in scadenza il prossimo anno, ma il giocatore ha già rinunciato più volte alla proposta di rinnovo del Napoli, poiché la sua volontà sarebbe quella di andare in scadenza il prossimo anno e liberarsi a parametro zero.

Tuttavia il Napoli, in queste ore, è stato chiaro con l’entourage del giocatore – che sperano in un affondo a sorpresa del Real Madrid o dell’Atletico -, se non firma il rinnovo il prossimo anno si godrà la vista dalla panchina. A questo punto le strade per Fabian sono due: o porta l’offerta da 30-40 milioni, oppure si siede e firma il rinnovo con il Napoli fino al 2026.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

DAZN – Il calcio è per pochi, aumenta il costo dell’abbonamento

Calciomercato, Ostigard arriverà dal Brighton: spunta la cifra

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Peste suina: nel Lazio infetti due maiali d’allevamento