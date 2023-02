Lautaro dopo la sconfitta: “Siamo a -18 dal Napoli. Mi scuso con i tifosi”

Lautaro commenta la sconfitta dell’Inter contro il Bologna

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha commentato la sconfitta per 1-0 contro il Bologna ai microfoni di Sky Sport:

Lautaro:

“Giocando così non andiamo da nessuna parte, siamo a -18 dal Napoli. Dobbiamo lavorare meglio. Chiedo scusa ai tifosi per questa sconfitta di Bologna. Ora dobbiamo compattarci tutti e pensare al Lecce, li dobbiamo per forza vincere e trovare i 3 punti. Cosa ho detto ai miei compagni? Ciò che dico ai miei compagni non esce dallo spogliatoio. Ora ci mettiamo a lavorare per riportare l’Inter in alto”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

VIDEO – Coro dei tifosi azzurri per Antognoni al Castellani, lui grida: “Forza Napoli”

FOTO – Empoli-Napoli, la lista dei convocati di Luciano Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici