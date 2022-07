Simeone in arrivo, concluso l’accordo con il Napoli

Il calciatore argentino arriverà in prestito con obbligo di riscatto dal Verona. Ecco quanto riportato da Calciomercato.com:

“É fatta per l’arrivo del bomber argentino in azzurro. Il Napoli ha chiuso l’operazione sui 15-16 milioni di euro totali. Il Cholito arriverà in prestito dall’Hellas, con obbligo di riscatto alla fine della prossima stagione”.