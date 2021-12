UFFICIALE – Il Sassuolo annuncia due casi positivi, il comunicato del club

Ufficiale, il Sassuolo annuncia due positivi

Il Covid-19 colpisce anche il Sassuolo, il club neroverde ha diramato un comunicato ufficiale dove annuncia due positività all’interno del gruppo squadra. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale:

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che, nella giornata di ieri, la Prima Squadra è stata sottoposta a tamponi molecolari prima della ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 di due calciatori, i quali non hanno avuto contatti con il resto del Gruppo Squadra. La Società ha posto i due tesserati in isolamento domiciliare ed è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento”.

