Calciomercato, il Napoli cerca un centrale. Tanti i nomi sul taccuino di Giuntoli

Calciomercato, i nomi per il nuovo centrale del Napoli

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’esperto di calciomercato Luca Marchetti, che ha fatto il punto della situazione sulla ricerca del club azzurro del nuovo centrale difensivo. Ecco quanto dichiarato:

“Tuanzebe è uno degli obiettivi, è già in prestito dal Manchester United all’Aston Villa e si cerca di capire se sia possibile fare uno ‘switch’ tra i due prestiti, così da portarlo in Campania a titolo temporaneo. Min-jae Kim del Fenerbahce è un altro profilo che piace, interessava anche in estate. Al Napoli serve qualcuno subito, ma è difficile anticipare a gennaio un acquisto importante. Kumbulla? Non sta giocando e il Napoli lo apprezza. Fazio è in uscita e viene proposto invece direttamente dalla Roma, ma non credo che il Napoli lo prenda. E’ una possibilità, probabilmente l’ultima della lista. Federico Gatti al Napoli? A gennaio, le possibilità sono zero. Per giugno, l’interesse c’è: piace a tante grandi squadre, ma il prezzo sta schizzando”.

