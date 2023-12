Corriere del Mezzogiorno – La richiesta di Mazzarri: vorrebbe tre innesti a gennaio

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui desideri di Walter Mazzarri. Il tecnico avrebbe chiesto per Natale, ad ADL in questo caso, tre innesti per gennaio: “La priorità è un centrocampista con le caratteristiche di Anguissa, poi se Zanoli dovesse andare via, con il Genoa pronto a prenderlo in prestito, servirà anche un rinforzo come vice Di Lorenzo.

A centrocampo si lavora anche per la cessione di Demme, che ha il contratto in scadenza a giugno, è ai margini della rosa e percepisce un ingaggio di circa 3 milioni di euro lordi mentre Gaetano è un’opzione seria per il Parma in prestito. Mazzarri, che con il lavoro sul campo sta studiando l’organico a sua disposizione, vorrebbe anche un investimento per la difesa con un centrale veloce che arricchisca il reparto composto da Rrahmani, Juan Jesus, Ostigard, che ieri non si è allenato per l’influenza, e Natan”.

