Mercato in uscita, il Napoli punta a cedere Faouzi Ghoulam

Mercato in uscita – Il Napoli punta a cedere Faouzi Ghoulam. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

“Si guarda anche al settore uscite. Perché serve assolutamente un rinforzo dopo che l’altra settimana è partito Manolas, ma potrebbero aprirsi ulteriori spazi in entrata se dovesse realizzarsi la cessione di Ghoulam che è in scadenza di contratto nel prossimo giugno”.

