Corbo: “Fazio? Se Giuntoli e Spalletti pensano che sia all’altezza, sarà una loro responsabilità”

Corbo su Fazio possibile rinforzo azzurro

Napoli calcio – Antonio Corbo ha rilasciato alcune dichiarazioni su Fazio come possibile rinforzo del Napoli, a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Ecco quanto ha dichiarato

Corbo:

“Dispiace dirlo ma i tifosi credono di sapere tutto in base alla notorietà del nome lanciato. Se Giuntoli e Spalletti pensano che Fazio sia all’altezza del Napoli si assumeranno la responsabilità.Bisogna vedere come sta questo ragazzo, sarebbe un acquisto a scatola chiusa. Alla Roma ha contribuito a far aumentare il rendimento di Manolas perchè quel Fazio aveva caratteristiche alla Albiol. Non si può parlare di campionato falsato tra Covid e Coppa d’Africa”

