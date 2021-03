Cervone accusa: “Nel ’90 due rigori regalati al Napoli, ci rubò la gara”

Cervone lancia accuse al Napoli

L’ex portiere della Roma Giovanni Cervone, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha ricordato degli episodi durante una sfida contro gli azzurri nel 1990. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli ci rubó, in senso sportivo, una partita: Napoli-Roma nel ‘90. Careca mi fece un gol enorme dalla linea di fondo ma l’arbitro condizionó tutto prima con due rigori regalati al Napoli. Assurdo. Ci negarono un rigore nettissimo. Quel gol di Careca fu enorme ma io ero fuori dalla porta perché ancora protestavo con l’arbitro per la mancata concessione del rigore per noi. I grandi gol sono altra storia. Van Basten mi fece grandi goal: Careca, mai!”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il silenzio stampa continua. Ipotesi scaramanzia

Tacchinardi: “Per Allegri più Napoli che Roma”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Vaccini: anche l’Islanda per ora non riparte con AstraZeneca