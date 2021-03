Bosco, accuse pesanti: “Questo è un campionato falsato, il Napoli ha fatto i suoi interessi”

Bosco lancia pesanti accuse sul campionato

Andrea Bosco, giornalista e tifoso della Juventus, attraverso un editoriale apparso sul portale TuttoJuve, ha lanciato pesanti accuse alla FIGC colpevole a suo dire di aver falsato il campionato. Ecco quanto riportato:

“Io sono tra quelli che reputano il campionato falsato. Ma non ho scheletri nell’armadio: lo sto scrivendo da mesi. Io ritengo meritato lo scudetto (se lo vincerà) dell’Inter. Nell’ambito di un campionato falsato. Non dalle Asl e neppure dal Napoli, che ha fatto (peraltro “con dolo“, aveva scritto Sandulli ) i propri interessi. No: il campionato è stato ed è falsato da una Federazione imbelle che ha consentito al Coni di fare “giurisprudenza“. Ci dica Gabriele Gravina: perché ha disertato il Collegio di Garanzia del Coni? Ce lo dica: lui che certamente fa parte degli “onesti“. Le Asl sono la foglia di fico che non riesce a coprire le indecenze. Non si gioca in Italia, ma si è giocato in Europa. E ora si giocherà con le Nazionali. Si è girato dall’altra parte anche Andrea Agnelli. Che come Garibaldi ha detto: “Obbedisco“ . Sfido chiunque a dire che un campionato nel quale una gara di andata si disputerà mesi dopo avere disputato la gara di ritorno, non sia un torneo sghembo. Io forse sono “disonesto“ . Ma di un “disonesto“ si può comprendere che sia onestamente disonesto.”

