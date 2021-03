Napoli, il silenzio stampa continua. Ipotesi scaramanzia

Napoli, il silenzio stampa continua

La redazione di Sky Sport, ha cercato nella scaramanzia la motivazione del silenzio stampa del Napoli ad oltranza. Ecco quanto messo in evidenza:

“E’ cominciato un mese fa dopo la sconfitta del 21 febbraio sul campo dell’Atalanta. In realtà, i tesserati hanno rilasciato alcune dichiarazioni pochi giorni dopo, al termine della gara col Granada in Europa League, perché previsto dagli accordi presi con l’UEFA. Da quando non vengono rilasciate dichiarazioni, il Napoli ha ottenuto cinque vittorie e un pareggio: il silenzio stampa, insomma, comincia ad avere anche un significato scaramantico.”

