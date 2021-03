Omar El Kaddouri: “Non perdemmo lo scudetto in albergo, quella stagione fu bellissima”

Omar El Kaddouri ricorda il suo passato a Napoli

L’ex centrocampista azzurro Omar El Kaddouri è intervenuto in diretta ai microfoni de Il sogno nel cuore, dove ha ricordato le sue stagioni in azzurro ed in particolare quella dei 91 punti. Ecco quanto dichiarato:

“Con Sarri era un progetto nuovo: all’inizio è stato un po’ difficile, ed abbiamo avuto qualche difficoltà. Poi, con il tempo, si è visto il gioco ed i risultati. L’anno dei 91 punti abbiamo fatto il massimo: non è mai successo a nessuno di arrivare secondo con quei punti. Bisogna fare solo i complimenti a chi ha fatto più punti di noi. Non credo che lo Scudetto lo abbiamo perso in albergo a Firenze. Quella partita era da vincere e purtroppo è andata male. Quell’anno lì si potevano fare solo i complimenti a noi ragazzi, facemmo una stagione straordinaria.”

