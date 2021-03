Calciomercato, Ancelotti vuole Koulibaly. Il Napoli fissa il prezzo

Calciomercato, Ancelotti vuole Koulibaly all’Everton

Dall’Inghilterra i colleghi di Football Inside, riportano la notizia di un forte interessamente da parte dell’Everton di Carlo Ancelotti per Kalidou Koulibaly. Il senegalese sarebbe in cima alla lista di mercato per la prossima stagione dei toffees, con l’ex tecnico azzurro che vorrebbe riaverlo a sua disposizione. Sempre secondo i media inglesi, il Napoli ha ribadito che non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 60 milioni di Euro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Omar El Kaddouri: “Non perdemmo lo scudetto in albergo, quella stagione fu bellissima”

Calciomercato – Napoli, Zielinski seguito da tre top club europei

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Birmania: sanzioni Usa a ufficiali e unità militari