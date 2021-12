UFFICIALE – Sospesa la vendita dei biglietti per Juve-Napoli: il motivo

UFFICIALE – Sospesa la vendita dei biglietti per le prossime gare di campionato: il motivo.

Dopo il Napoli, ci pensa la Juventus che sospende la vendita dei biglietti per le prossime gare di campionato, in seguito alla riduzione della capienza degli stadi al 50%. La nota ufficiale del club bianconero: “Juventus informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%, la vendita dei biglietti delle gare contro Napoli, Udinese e Sampdoria è sospesa. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni circa le modalità d’accesso alle prossime partite per chi già in possesso del tagliando”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Capuano: “Ridicolo che intervenga l’ASL su due contagiati all’estero”

Calciomercato – Il Napoli valuta Fazio della Roma, su indicazione di Spalletti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 30 Dicembre 2021 a cura di Artemis