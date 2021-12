Napoli, braccio di ferro con la Nigeria dopo la positività di Osimhen

Napoli, possibile scontro con federazione della Nigeria

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Luca Marchetti, il quale ha parlato del possibile braccio di ferro tra il Napoli e la federazione nigeriana dopo la positività al Covid-19 di Victor Osimhen. Ecco quanto dichiarato:

“Victor Osimhen e la Coppa d’Africa? Adesso diventa una battaglia, un braccio di ferro col Napoli. La situazione con i partenopei si fa più difficile, avrebbe avuto voglia di partecipare alla coppa. Il discorso Covid complica i piani del ragazzo, che desiderava giocare la gara con la Juventus per poi mettersi a disposizione della sua Nazionale e dare così una dimostrazione di attaccamento alla maglia. Anche la lunghissima prognosi data dal Napoli dopo l’intervento, rientrava nell’ottica di ‘obbligare’ il calciatore a fare un’altra visita prima di volare in Africa: serve l’OK del Napoli per disputare altre competizioni. Victor ci tiene alla Nazionale, ma i professionisti vengono pagati dai club ed è giusto che le società vogliano gestire la loro salute”.

