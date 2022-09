Meret-Napoli, arriva il rinnovo: guadagnerà più di prima. Cifre e dettagli

Meret-Napoli, arriva il rinnovo: cifre e dettagli

Meret-Napoli – Arriva il rinnovo per il portiere friulano protagonista di un grande avvio di stagione in maglia Napoli.

Alex Meret è ad un passo dal firmare un nuovo prolungamento di contratto rispetto alla scadenza attuale del 2023. Gli ultimi aggiornamenti li annuncia il giornalista ed esperto di calciomercato Ciro Venerato ai microfoni di Rainews 24.

Meret-Napoli

“Ieri pomeriggio nuovo contatto telefonico per limare ultimi dettagli tra Napoli e Meret. Soddisfatto l’agente Pastorello: limati ultimi ma importanti dettagli. Partiamo dalla base fissa. Non più 1.2 (come programmato a giugno) ma 1.5 netti. Passi avanti anche sui bonus e gli incentivi: 300 mila euro tetto massimo annuale. Firma attesa entro 15 giorni”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lozano: “Mi sento bene fisicamente, vi dico perché non ho giocato”

Landucci sull’espulsione: “Di Maria tartassato: Izzo conosciuto per queste tattiche”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici