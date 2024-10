Corriere del Mezzogiorno – Olivera sostituito all’87’: dovrebbe trattarsi solo di crampi. Si attendono esami strumentali

L’edizione odierna del quotidiano in edicola, si è soffermata sul problema che ha colpito Matias Olivera, durante la gara contro l’Ecuador. Il giocatore al minuto 87, è stato sostituito a causa di forti crampi, ma solamente gli esami strumentali faranno chiarezza in maniera precisa. Matias sarà l’ultimo a rientrare dall’impegno in nazionale, e sarà a Castel Volturno tra oggi e domani.

